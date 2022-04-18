銓敘部長周志宏日前於立法院公開表示，年改後現制退撫基金用罄年限已延後到2051年。全國教育產業總工會今天表示，現年29歲現職教師於58歲那一年退休時恰好是2051年，也就是說29歲（含）以下的現職教師依法定年齡退休時，退撫基金洽用罄，這些教師面臨的是沒有明天的退休生活。

全教產表示，112年7月起新進公教人員將加入112新制（新基金），「舊退撫基金」從此不再有新進人員繳錢入庫，而老一輩人員又陸續退休，「舊退撫基金」面臨雪上加霜之境，必將提早用罄，恐將面臨再年改。

全教產主張，除了「公務人員退休資遣撫卹法」需修正外，「公務人員退休撫卹基金管理條例」也應一併增修，包括依退撫基金每3年精算報告所顯示應達成之最低相對投資報酬率之最低收益，若未達成，政府應於當年度編列預算，並於次年撥補完成，也就是說過去的收益不足暨未提存負債，政府應迅速撥補，而非只撥補舊退撫基金用罄年度提前之財務缺口。

全教產指出，112年將實施新基金，卻發現「舊退撫基金」的參加基金人員可能領不到。112新制適用對象不包含已退休和現職人員，若政府不及時撥補，「舊退撫基金」參加人員到時真的會領不到，過著沒有明天的退休生活。

新制所規畫採取的確定提撥制其來有自，教育部「國民中小學教師編制及合理教學負荷」研究報告提到：「我們建議採取不同的策略：不直接減少現有教師的薪水，而是使未來的新進教師走向退撫確定提撥制，同時減少專任員額，運用比較便宜的多元人力，以增加國內中小學的教育支援人力。」

全教產認為，照教育部的說法，新制所採取的確定提撥制是不是政府省錢辦教育的其中一環，應該講明白說清楚，讓社為大眾公評。