光陽電動機車品牌Ionex全台開「電」的布局策略不只是口號！甫於上周正式插旗花蓮的Ionex，17日再加碼於南台灣第三大都市的嘉義，開設全台第35間據點─嘉義宸源專賣店，由返鄉青年、同時也是光陽經銷商二代接班創立，嘉義市長黃敏惠、光陽集團執行長柯俊斌共同出席，政府、企業、店家三方攜手推動電動機車產業，落實「低碳嘉園」城市願景。

黃敏惠表示：「嘉義市近幾年相當重視節能減碳的議題，16日更搶先於中央和六都之前，與綠色和平基金會簽訂氣候緊急宣言，以2030年溫室氣體總排放較2005年減少45％為目標，將嘉義市打造成永續低碳城市；而本次Ionex在嘉義市開設全嘉義首間專賣店，也與嘉義市的目標一致，未來希冀可以藉此讓嘉義市成為永續環境的宜居城市。」

Ionex嘉義宸源綠能總經理李珮頎分享：「身為一個光陽養大的孩子，在國外留學後先選擇北漂擔任企業顧問，經過一段時間歷練後，希望運用自身所學，結合未來的『綠能遠景』，如同鮭魚返鄉般來替自己長大的城市做點事情。Ionex嘉義宸源專賣店將打造有別於傳統機車行給消費者的印象，創造明亮、開闊的展示空間，同時維修區將隱藏在店面後方，創造清新、現代化的視覺感受與消費體驗。」

光陽Ionex 3.0的積極布局，切合全球電動載具發展趨勢，更與國內能源政策相符。柯俊斌表示：「面對當前換電資費漲聲四起的市場氛圍，Ionex聽見消費者心聲，逆勢操作『不漲反降』抗通膨，最新推出全新資費方案，搭配免費換電0元起優惠與高用量『勁量騎 哩程不受限』資費方案，讓每日穿梭大街小巷的菜籃族、都會通勤的機車族、喜愛長途騎乘的休旅族，都能找到最划算、最適合自己的資費方案，輕鬆入手Ionex 3.0電動機車。身為台灣機車市場龍頭，光陽責無旁貸起領頭之效，帶領台灣機車產業加速邁入電動化時代，與政府政策齊頭並進，期望於2040年達成100％電動機車市售比例為目標，一同邁向更環保的未來。」

2022年Ionex電力全開！除嘉義市宸源門市開幕外，嘉義縣民雄也將於下（5）月迎來全新店面；在加速專賣店設立的同時，Ionex更積極朝2,000座換電站的目標邁進，打造縝密的能源交換網路。Ionex嘉義地區現階段開通20座換電站，未來將以嘉義市區為圓心向外擴散至郊區，不僅提供嘉義市民完備的電動機車換電環境，未來低碳暢遊阿里山的目標更是指日可待。