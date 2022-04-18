台南市的出生率6都最低，人口已連續5年負成長，市府也從今年起提高生育獎勵金，希望鼓勵生育。市議會定期會18日進行民政局業務報告時，多位議員都關切此事，議員尤榮智主張市府應該祭出重賞，第一胎獎勵5萬元、第二胎10萬元、第三胎20萬元、第四胎送套房；議員許至椿更建議比照台南購物節，舉辦生育當年抽豪宅等大獎的活動。民政局長姜煌淋雖認為，提高生育獎勵的幫助並不大，但也將視市府財政狀況來研究。

根據主計處統計，台南市的出生率5.74‰為6都最低，死亡率8.16‰是6都最高，兩者相減的自然增加率為-2.42‰也是6都最低；人口數也從2017年的188.6萬人逐年下降，至今只有185萬多人。

市府為鼓勵生育，特別訂定《臺南市政府生育獎勵金發放作業要點》，從今年1月1日起，將第一胎獎勵從6000元提高為1萬元，第二胎提高為1.2萬元，第三、四胎3萬元，第五胎以上5萬元。

不過，尤榮智卻認為，生育獎勵金即使提高到第一胎1萬元，誘因仍然不足，最好祭出重賞，第一胎一口氣就提高到5萬元，第二胎10萬元，第三胎20萬元，第四胎直接送套房，如此才能鼓勵年輕人生育的意願。

許至椿也強調，台南市人口負成長問題嚴重，為了鼓勵生育，實在不應該再去計較那區區1、2萬元，市府應該比照台南購物節送輕豪宅的壯舉，整合民間資源，直接提供房屋作為生育大摸彩，同時也供應新生兒奶粉、紙尿布等資源到一定年齡，一併替年輕人解決生兒、育兒的問題。

姜煌淋答詢說，生育獎勵金只是送紅包的性質，年輕人應該不會因為獎勵金提高到第一胎5萬元就生孩子，畢竟養育的花費比生育更高，市長會根據市府財源能力，能提高獎勵金就盡量提高；至於生小孩送套房或提高房子作為摸彩，也會根據市府財源狀況來研究。

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