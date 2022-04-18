琳誼擔任串燒連鎖店一日店長。（焦糖楓提供）

琳誼昨（17日）擔任平價串燒連鎖店一日店長，為了當個稱職店長，她事前特地跟公司提出試吃要求，笑說：「對一個吃貨來說，烤東西真的輕輕鬆鬆，而且以前還會太想吃烤肉，自己在家烤肉吃。」試吃當天她一口氣品嚐所有串燒且完食，直呼單一品項就可以吃10支。

此外，琳誼也分享之前駐唱打工時因薪水不穩定，同時間還在樂器行、麥當勞兼職，雖然辛苦，但她認為可以繼續唱歌給大家聽，用勞力換來支撐自己夢想很值得，慶幸自己當初堅持不放棄，才有後來出道的機會。