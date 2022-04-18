IC載板廠景碩(3189)2022年首季營收連4季創高，表現優於預期，投顧法人看好第二季營收季增逾1成再創高，全年營收看增逾2成。不過，考量俄烏戰爭、通膨及消費電子調整庫存因素，僅微幅調升獲利預期6％，維持「增加持股」評等、但目標價調降至275元。

景碩股價近期受大盤疲弱影響震盪走跌，今（18）日開低後一度續跌3.59％至174.5元，不過隨後在買盤敲進下翻紅、上漲1.66％至184元，截至午盤維持逾1％漲勢，表現優於大盤。三大法人上周合計賣超4043張。

景碩2022年3月自結合併營收創37.44億元新高，月增達28.68％、年增達39.72％。累計首季合併營收100.14億元，季增0.61％、年增達38.59％，連4季改寫新高，表現優於公司預期的季減5～10％。

投顧法人指出，景碩3月營收顯著成長，主因DRAM／NAND Flash等記憶體客戶提前拉貨，以及高層數載板需求增加帶動ABF產品組合優化。首季繪圖晶片載板營收季增26％、占比提升至15％，配合月產能拉升至2000萬片，帶動ABF載板營收占比升至33～34％。

由於營收優於預期，投顧法人調升首季獲利預期28％，看好有機會突破去年第三季13.84億元新高。而近期蘇州防疫升級封閉式管理，景碩當地設有生產BT載板的統碩及傳統印刷電路板（PCB）的百碩，營收分占10％、5％，目前生產仍維持正常營運。

此外，持股51％子公司蘇州百碩因長年虧損，3月起已停止接單、預計下半年停產，投顧法人預期影響景碩全年營收約4～5％，但有助獲利改善，預期有助減少認列相關虧損約1～1.5億元，帶動全年每股盈餘提升0.3元。

展望第二季，投顧法人看好在網通等產品強勁需求及平均售價（ASP）上漲3～5％，景碩ABF載板營收有望季增逾15％。儘管近期終端手機庫存調整，BT載板營收仍可季增5％，帶動第二季整體營收季增逾1成。

投顧法人對景碩今年營運成長樂觀，認為即使PCB營收貢獻減少，全年營收仍可望成長逾2成。惟考量俄烏戰爭、通膨及手機等消費電子持續調整庫存因素，僅微幅調升獲利預期6％、每股盈餘估約13.8元，維持「增加持股」評等、目標價則自300元調降至275元。