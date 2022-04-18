大陸國務院副總理劉鶴今（18日）指出，要求改善物流從業人員工作生活條件，並給予延期還貸等金融支持，核酸檢測結果48小時內全大陸互認，實行「即採、即走、即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。

大陸全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議今天在北京召開。劉鶴出席會議並部署十項重要舉措。會議上要求，要關心群眾和防疫人員生活和身心健康，改善物流從業人員工作生活條件，並給予延期還貸等金融支持。要足量發放使用全大陸統一通行證，核酸檢測結果48小時內全大陸互認，實行「即採即走即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。

會議上要求，要著力穩定產業鏈供應鏈，透過2000億元（人民幣，下同）科技創新再貸款和用於交通物流領域的1000億元再貸款撬動1萬億元資金，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等重點產業和外貿企業白名單。

會議強調，大陸各級政府都要建立工作機制，集中統一指揮，分工分級負責。充分調動各方面積極性，充分發揮市場作用。做到信息公開透明，建立舉報投訴機制，第一時間解決問題。