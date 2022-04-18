台股今（18）日受到國內疫情炸開，已連續3日確診人數在1,200人附近，加權指數摜破萬七大關並重挫逾百點，惟盤面上四大電信股擁有合併及高殖利率股題材，股價呈現逆勢上揚或抗跌，尤其上周五股亞太電（3682）股東臨時會通過將併入遠傳（4904），今（18）日股價雙雙展開慶祝行情。

上周五歐美主要股市未開盤，然台北時間今天凌晨期貨盤仍開低，致台股及亞洲主要股市都大幅拉回，然而台股今天盤面上具有特定題材股仍逆勢走揚，以具有防禦題材的電信股來說，今天因遠傳及亞太電合併題材持續發酵，外資及投言一路偏多操作，帶動股價由黑翻紅，至近午盤時，遠傳股價大漲1.3元、漲幅1.72％，亞太電也直逼7元大關，來到6.99元上漲0.87％。

此外，日前股價創歷史新高，一度抵130元的中華電，今天股價在平盤129.5元及平盤下一檔129元震盪，台灣大則在平盤105.5元及平盤上一檔106元整理，展開強勁的抗跌力道。