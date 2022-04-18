1名網友在《爆怨公社》抱怨老公很雷，明明當爸爸6年，居然還可以把兒子得急性腸胃炎跟學校說成是腸病毒，原PO氣到差點沒斃了豬隊友，不少網友認同表示：「豬隊友總是智商不在線」、「每次交代老公辦事，都會出錯，真的是豬」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，她上週半夜帶兒子去掛急診，醫生看完診後告知，兒子是急性腸胃炎，有腹瀉、發燒的症狀，她傳訊息請老公替小孩預先向學校請假，不料老公竟回覆她「學校社工說要休息1周」。

原PO聞言滿頭問號，詢問老公為何只是腸胃炎就得休息1周，詢問之下才得知老公向學校傳達兒子得到「腸病毒」，讓她差點沒被氣暈，趕緊向老公解釋兒子是急性腸胃炎，並非腸病毒，請老公向學校更正，並向老公科普，倘若兒子得到腸病毒，校方需要通報。而老公委屈巴巴地回稱自己不是故意的，讓原PO再次怒髮衝冠，直呼豬隊友太雷，「當了快6年的爸爸，永遠當自己新手，我好想弊了他。」

網友們看完後紛紛留言：「豬隊友總是智商不在線」、「這個好好笑因為真的差很多」、「老師心情根本像洗三溫暖一樣」、「真的是，每次交代老公辦事，都會出錯，真的是豬」、「我又不是故意的，聽到這句，我會理智線斷裂，偏偏又是隊友都會說的話！包括我家那位」。

也有網友幫大家科普醫學小知識，急性腸胃炎是因為吃到受污染的食物所引起，通常會有有，噁心、嘔吐、發燒、腹瀉；而腸病毒通常類似一般感冒等輕微症狀，常引起手足口病及疱疹性咽峽炎。