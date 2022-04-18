槓上了！金寶公司前總經理沈軾榮有意爭取今年6月底金寶改選的董事及獨立董事席次，屢次爆料宣稱「金寶違法出售群創股票案」；金寶今日強調，一切均依照內部程序依法辦理，呼籲有心人士勿一再抹黑，若誣蔑、損害公司商譽，將保留相關法律追訴權。

金寶持群創股票其來有自，金寶於1999年投資統寶光電，並於2010年統寶與奇美電及群創光電合併，合併後的存續公司為群創光電，致持有群創股票至今。

金寶指出，去年3月17日內部簽呈時，群創60日均價為14.75元，30日均價為15.57元，因此建議以不低於15.95元全數出售，總交易價格達2.68億元；因總額未超過3億元，依據金寶取處辦法，不用事先經董事會決議，因此並無「2021年3月23日出售案簽核當日交易金額超過3億元，竟然未經董事會通過」的情事。

孰料處分過程群創股價走揚，金寶持有的群創股票一直到去年5月13日全數出售完畢，出售總價金達到3.49億元，意外超過3億元門檻。金寶即依法在5月13日公告，然因董事會提案須在一個星期前通知，已過5月14日董事會提案日期，依辦法提報8月3日最近的一次董事會追認，一切均依內部程序辦理。

金寶表示，股票價格瞬息萬變，不宜以事後諸葛方式評議，且上周五（15日）群創的收盤價已回落到15.65元，股票總價值只剩2.63億元，已遠不及當初出售的總價金3.49億元。金寶重申，尊重並配合主管機關作業，正告有心人士勿一再抹黑，對任何誣蔑、損害公司商譽的行為，保留法律追訴權。