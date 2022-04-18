台灣本土疫情持續發燒，新增病例連續3日破千，據疫情指揮中心預估，染疫率約15%，預期確診人數將高達350萬人，政策也正考慮讓輕症者在家照護，屆時血氧濃度劑、體溫計等相關需求都會增加，連鎖藥局業者今日股價強勢，杏一(4175)漲停板鎖住、大樹(6469)漲逾8%，興櫃的諾貝兒(6844)也漲逾7%。

大樹2021年底全台總店數已突破200家，未來幾年仍將維持每年約20%的店數增長，另外也提出跨品牌、跨產業、跨海外等三跨計畫。據統計，2021年全台犬貓數首度超過15歲以下孩童數，且數量持續成長，台灣寵物市場規模更達到500億元。看好寵物商機，大樹在跨產業方面，將積極拓展寵物門市，另外，近期中國大陸地區雖然疫情嚴峻，但展店計畫並未改變。

以「丁丁藥局」為連鎖企業品牌的諾貝兒在去年底登錄興櫃，服務據點遍布全台，主要從事專業藥品、醫療照護、健康護理、婦嬰用品、醫學美容產品銷售及相關諮詢服務，預期在疫情帶動相關產品需求下，可望推升業績表現。

杏一指出，在疫情衝擊下，國內外營養保健品需求大增，依經濟部主計處數據，國內保健及營養食品產值連續6年正成長。今年營運重點之一為與知名大廠持續合作開發推出自有品牌的御護系列保健商品。