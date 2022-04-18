遠傳電信以自主開發的能源管理系統（EMS），協助彰化縣教育處「班班有冷氣」專案，涵蓋213間中小學校、超過6000間教室。彰化縣政府今（18）日於員林國小舉辦「彰化縣中小學校園冷氣及能源管理系統」啟用儀式記者會，彰化縣長王惠美、遠傳企業暨國際事業群副總經理高煥元與會出席。

高煥元表示，遠傳以5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，研發多元城市治理創新應用，這套能源管理系統由遠傳自主開發，更榮獲「2022智慧城市創新應用獎」，可運用於校園、住宅、商辦、廠房的用電監控，達成智慧能源管理；遠傳很榮幸能與彰化縣共同為環境永續盡一份力，也會持續運用科技協助公部門與企業推動能源效率最佳化。

遠傳於彰化校園導入的能源管理系統，具備AI（人工智慧）增強式學習空調需量反應功能，可依照冷氣開啟與關閉的習慣與升溫預測進行節能控制；另外，這套能源管理系統可支援整合彰化縣教育體系的身分認證服務，並提供一校一平板電腦，透過App方案走動管理，並豐富能源教材。

遠傳以能源管理系統支援包括彰化縣在內的9縣市「班班有冷氣」專案，共涵蓋1290所中小學，預計每年可減少2295噸二氧化碳排放量，相當於約6座大安森林公園的年吸收量。遠傳會持續運用「大人物」技術，積極以科技顧問角色，推動更多數位升級應用，加速智慧校園實現。