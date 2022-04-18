新北市三重區疏洪道昨天（17日）下午發生一起死亡車禍，一名楊姓機車騎士，行經疏洪十二路時，疑似自撞路緣後自摔，導致頭部遭受撞擊造成顱內出血，經送醫搶救後宣告不治。其親友也在臉書社團發文，希望能有路過民眾提供行車紀錄器，還原事發經過。

據了解，發生車禍的是一名21歲楊姓男子，他在昨天下午3時許，騎機車沿疏洪十二路往疏洪五路方向行使，但卻不知為何在直線路段偏移，撞上道路路緣而自摔，新北市消防局獲報後到場，發現楊男意識模糊，緊急送往醫院搶救，但至晚間七時許，仍因爐內出血傷重不治。

警方事後替其抽血檢驗，確認酒精濃度值為0，但根據警方繪測以及楊男車輛的情況研判，他並未與人發生擦撞，判斷應為自摔，但因該處並沒有監視器，所以發生車禍的確切原因還需要釐清。

楊男親友事後也在各大臉書社團發文，「我朋友今天下午15：30-15：40左右在疏洪十二路發生嚴重車禍人往生了，因不知道到底是自撞還是被撞所需要行車記錄器查看，不知道有沒有人剛好經過可以幫忙提供一下行車記錄器，若有的話在麻煩您提供一下」，期盼能有經過的民眾剛好行車紀錄拍下事發過程，還原事故原因。