長榮3月與第一季營收同創歷史新高，成長動力高於市場預期，內外資大型研究機構持續看好後市，高喊買進論調不變，中信投顧最新更預言長榮2022年獲利將再爆發，給予199元股價預期與「買進」投資評等，潛在漲幅四成。

長榮3月營收586.7億元，月增6.08％、年成長83.98％，第一季營收1,708.9 億元，季增9.5％、年增89.9％，同創歷史新高。中信投顧指出，長榮持續走高的第一季營收高於市場預期，強烈的市場需求與持續新增運能，在市場平均運價修正之際，表現強勁。

中信投顧說明，長榮新船加入與歐美航線的長約價格比去年同期翻倍，加上長約比例高，美國線占七成、歐洲線已拉升至三至四成，造就良好財務表現。展望長榮今年第二季與第三季持續有新船交付，以及未來大陸封城解禁搶運商機，預計長榮今年榮景持續。

由於市場持續供不應求，長榮今年前二月平均運費每20呎櫃（TEU）為3,222美元，較去年年底每TEU的2,776美元上漲16.1％，明顯優於市場普遍觀察的SCFI運價指數兩位數之修正幅度。

中信投顧分析，主要差異來自於長榮主要航線集中大陸與美東、美西航線，相對歐洲線運價修正幅度較小。另外，長榮表示目前訂櫃量有85％由客戶網路自行操作訂櫃，在運價相對高檔之際，長榮受惠於折讓縮小或取消，並且充分掌握客戶需求，可以適時調整航線密集度與新船航線配置，以充分提高長榮的營運效率至高點，有利於長榮積極利用持續擴大的經濟規模，並追求更高的財務報酬。