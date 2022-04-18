中華足協日前宣布依合約精神與女足國家隊教頭越後和男結束合作關係，由足協技術總監顏士凱接掌兵符，卻遭批評新帥憑什麼三度出任此一職務。足協18日發表聲明，強調顏士凱作為技術總監深耕台灣基層的努力，絕不應遭受人格毀滅式的抹黑攻擊對待，並針對女足教頭遴選程序、技術總監權責、顏士凱個人教練資歷等部分，一一澄清說明。足協聲明全文如下：

針對台灣足球發展業務之批評指教，中華民國足球協會一貫秉持尊重言論自由之原則均予以尊重並接受公評。惟相關言論仍應基於事實，並符合現代足球發展，避免以未盡公允之恣意批評，或以不實觀念製造錯誤訊息。讓台灣尚在發展中之足球事務討論充斥錯假論點，一再受到傷害。

鑑此，中華民國足球協會爰針對何長發先生近日於網路刊載之「顏士凱憑啥三度出掌女足總教練」一文，做如下聲明：

一、有關女足國家隊總教練遴聘

1. 女足國家隊總教練係由中華民國足球協會依「國家代表隊教練及選手遴選辦法」，由本會選訓委員會於今年三月八日討論決議產生。有鑑於以往代表隊總教練身兼其他企業隊總教練造成許多紛爭，故於相關討論中與會委員另要求本次女足國家隊總教練人選之產生，應以專職負責組訓，不得身兼其他企業球隊任何職務為原則，若其本職為教師者須先取得學校同意停職留薪，並須全程配合女足國家隊組訓參賽等事宜；是故，在能夠符合前述要求之前提下，顏士凱總監能夠義無反顧承擔此重任，實為難能可貴。

2.承上，在外籍教練聘任部分，依同次選訓委員會討論決議，將賡續由中華足協技術部項海外洽商覓才。故何先生一文中有關「備戰最後一次的世界盃資格賽云云...」，整段文字明顯可見對目前我國外籍教練聘用之程序及手續完全不理解。不若以往承平時期，在疫情期間，從著手找尋適任人選、洽談意願、合約內容確認、簽署合約、辦理工作證到來台隔離解除等等，上述手續及作業評估需要至少二至三個月的時間，而國女足今年目標賽事為七月中之東亞盃決賽以及九月的杭州亞運會，且賽事之結果將直接影響到明年二月的世界盃洲際附加賽台灣女足之世界排名與種子排序，絕非文中所述「備戰時間還有十個月」；而即使外籍教練提前到任，是否能以不到半年的時間內熟悉全體球員之習性及特色，在這兩個攸關世界排名之賽事發揮球員最大潛力，仍屬未知。因此，以了解國內女子球員狀態且具備實戰經驗的本土總教練便成為現階段總教練任免的考量，但關於外籍總教練的尋覓，中華足協依然會保持徵詢，為強化代表隊教練團能量做準備。

3.至於有關「手中沒兵」等說法，實係過去台灣國家隊以代表隊教練母隊為組隊主體之過時觀念，更是造成台灣足壇許多爭議之濫觴。但凡世界各國代表隊教練選擇，均以專業為其考量，而近年我國代表隊總教練責任聘用制即為希望能擺脫各母隊教練「擁兵自重」之沉痾，而近年外籍教練聘用更是「沒有子弟兵」亦不影響球隊作戰之具體實證。

二、有關技術總監權責部分

1.技術總監一職乃各國協會最重要的「技術職務」，不僅是該國足球技術發展的帶領者，也是強化該國足球基礎建設的擘畫者。顏士凱總監就任後，除帶領中華足協技術部通過亞足聯教練公約B級、取得亞足聯草根發展銅獎、改革以往教練證照雙軌制成為單軌制、籌辦首次的CTFA教練年會、建議成立並掌管「代表隊部門」強化各級代表隊後勤能量，以上種種政策之規劃與執行，皆為台灣足球技術發展往前邁進重要的步伐，若是僅依文中強調之「資歷與份量」來評斷是否能擔任技術總監職務，將恐讓選才更流於偏狹與主觀。

2.文中稱顏士凱總監擔任各級講習講師為「技術總監」一職之禮遇，更顯見該文作者對於AFC之教練發展政策之脫節。顏士凱教練在2020年亞足聯B級教練公約課程中，已被亞足聯派遣之教練培訓指導員審查並通過，成為國內三位具備「亞足聯B級教練講習講師」(即CTFA B級)資格的講師之一，對於不經查證及含沙射影的虛構猜想，本會做為國內足球教練的責任單位，實有必要在此予以駁斥與說明。

3.近年來，顏士凱總監在足球教練培育部分不遺餘力，於2018年之前更已是中華足協國家B級教練講習課程之合格講師，在基層曾接受其指導之教練人數眾多，更不乏近年於各層級球隊擔任推手並著有實績的年輕教練們，故其深耕台灣基層的努力絕不應遭受人格毀滅式的抹黑攻擊對待，這不只是對於顏士凱的個人攻擊，更是對於整體台灣足球教練育成現代化與制度化的否定。

三、有關質疑顏士凱教練個人資歷部分

1. 在何先生文中暗指顏士凱教練球員時期未能入選國家隊，並以此質疑教練能力之敘述，實為無視現代足球教練養成中，好球員與好教練的轉換早已不能畫上等號的常識。而在放諸世界各國所有的足球教練育成課程，也都一再說明，「好的教練」須具備的特質為 : 不斷學習與進步的想法，抱持對足球育成的熱忱及精神，以及持續回流精進的態度，才是成為一名優秀教練之關鍵，與球員時期是否突出已逐漸脫鉤。

2. 顏士凱教練於1994年進入醒吾商專協助張明賢總教練，1998年張明賢總教練接任女足國家隊後，即由顏士凱教練開始負責學校球隊之組訓，在2004正式接手前之期間，均由顏士凱教練負責學校球隊運作，當時師大女足隊尚未成軍。其後，因大環境變化，高中球員多以公立大學做為首選，醒吾科大女足方始式微，故可見文中有關「顏士凱實際帶醒吾女足隊的資歷不長」敘述顯非事實。而關於柳樂雅幸教練與顏士凱教練之職務交接部分，查柳樂雅幸教練初來實係顏士凱教練團隊之守門教練，俟總教練職務交接完成後，係因當時中華足協期待，望顏士凱教練得續留教練團一年以協助穩定訓練，何先生所述明顯與事實有誤。

3. 文中所述之謝志君、呂桂花、朱文彬、周台英教練均係我國女足發展之重要教練資產，但1990年代女足發展走向風雨飄搖開始，凡所有關心女足國家隊發展者都知道女足國家隊總教練一職只有承擔，只有壓力與責任，但無論各自在什麼崗位，也都仍堅定的為台灣女足發展默默付出貢獻；如謝志君教練目前為中華足協WU20總教練，在女足青訓國家隊與醒吾高中的持續耕耘、呂桂花教練以台體大為基礎所建構的台中藍鯨體系、朱文彬教練在花蓮從花蓮體中到花蓮女足代表隊的扎根、周台英教練持續以師大作為女足球員承上啟下的搖籃，而若無上述各層級女足教練們盡心盡力的累積與育成，台灣女足也難以在2022年重新回到距離世界盃僅剩一步之遙。何先生文中各種點名前述教練以比較之作法，除對於前述教練顯失尊重，更陷謝志君教練於不義。

4. 最後，有關女足領隊一事，為避免過去代表隊因設領隊一職造成球隊指揮系統溝通問題，本會自2018年改組後，即取消各級國家代表隊中領隊一職之設置，並改於秘書處中設置代表隊組，作為球隊赴外參加賽事之隊務協助，讓各級代表隊的教練們能更專注於組訓參賽上。另經本會洽詢文中所指稱龔元高先生，亦表示贊同本會目前做法，並表示何先生相關撰文並未事先徵詢其意願。本會感謝龔元高先生長期對於台灣女足代表隊之支持與關心，惟相關討論不應未經徵詢本人意願即以惡意攻擊後陷相關人士於不義。台灣女足重返世界盃是我國足球人三十年來的期待，也是極具挑戰並充滿荊棘的道路，如若媒體公器錯估形勢，並用以做為人事批評，除徒增國內足壇紛擾外，亦非台灣足球發展之福。

以上聲明，旨在讓所有關心女足國家代表隊的球迷朋友接收到正確的訊息，也對於網路上媒體或是個人不實的言論及影射性的文字，做出嚴正澄清，以維當事人之名譽並捍衛本會持續推動相關制度現代化與專業化的決心。中華足協絕對可受公評，但也有適時提供正確訊息之義務，在此，本會衷心盼望透過必要的澄清與說明，讓台灣足球圈避免因充斥假錯論點與資訊一再受到傷害，並誤導所有有志投入足球產業發展者因而產生錯誤的認知與理解。