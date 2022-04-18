台中市八旬阿嬤日前參加預防失能課程，前往途中卻走錯路繞了很久，最後電動代步車電力也即將用罄，卻距離住家還有7公里遠，無法到家充電，差點面臨「刁車」窘境，幸好遇到巡經員警，不但帶她返家拿取充電工具，還帶著她前往上課處知會老師，讓她感動的說：「（警察）那欸架好。」

警方指出，吳姓婦人日前早上8點多前往參與預防失能課程，途中走錯路返程時卻遇上電動代步車的電力即將用罄，距離住家卻還有7公里的窘境，幸好她遇到至附近銀行巡簽的員警，不但帶她返家拿取充電工具，還帶著她前往上課處知會老師，讓她很感動。

市警第三分局指出，起初發現路旁有位婦人停下電動代步車向他們招手。原來80歲的吳姓婦人和鄰居一起參加「預防及延緩失能課程」，前一天上課由鄰居帶著她順利前往，因為路線簡單，路程也不過3公里，當天早上她便自行騎乘代步車前去上課，

婦人向警方指出，她騎了將近2個小時，等到發現自己身在烏日區才趕緊回頭，走沒多久，就聽到代步車發出僅剩預備電源的提示聲，眼看住家還有一大段距離，自己出門也沒有帶著手機，無法求助，第一次碰到「刁車」的她實在不知如何是好，見到附近出現員警，不由得喜出望外趕緊上前求助。

員警了解後，二話不說帶著吳姓婦人返回東區住家拿取充電工具，並前往上課地點向老師解釋會延遲抵達的原因，避免老師及鄰居擔心，沿途更為她邊走邊指引前往路徑，提醒轉彎處有超商等重要路標，避免其下次再度迷路。熱心民眾也大方借電，讓她的電動車充飽電後再度上路。

警方呼籲，使用電動代步車的民眾，出門前請檢查車輛狀況及電力是否充足，倘若在外遇到電力用罄的情況也不用慌張，可撥打110報警尋求協助。