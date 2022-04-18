本土疫情嚴峻，行政院發言人羅秉成昨表示，為因應未來疫情發展，行政院函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間均延長至明年6月30日。民眾黨團痛批，衛福部長陳時中超前部署都是騙，要求快篩試劑降價，物資提前因應準備，以降低民眾負擔。

立委張其祿強調，近8400億元的《防疫特別預算》要延到明年，延後五次花到只剩1318億元可用，「花的錢真的都有在刀口上嗎？」現在選舉快到，政府很多事情都選舉考量，疫情封也不是，不封也不是，造成決策矛盾，若快篩未來成為常態，應該思考公益方式來提供塊篩試劑。

立委蔡壁如指出，口罩因被冠上防疫國家隊就變貴，現在快篩也要冠上國家隊，是否也會漲價，若快篩降至100元，一家4口每週快篩2次，一個月是3200元，對小康家庭是沉重負擔，這期間有什麼「貓膩」，衛福部長陳時中要講清楚。

蔡壁如表示，快篩試劑既然被當成防疫物資，打疫苗、隔離等都是公費，現在為了國家防疫需要，快篩試劑是否應由國家提供，而防疫物資具有公益性質，也是納稅人繳的稅，而老百姓配合國家政策作防疫，那快篩試劑是否應免費提供？

立委賴香伶表示，《防疫特別條例》要延長到明年6月底，期待現有資源裡的防疫津貼讓勞資負擔都減輕，才是讓輕症有效管控，用居家照顧方式漸漸與病毒共存，暫時有效抑制疫情蔓延，要求陳時中不要口口聲聲以防疫指揮官自居，對大家建議置之不理，呼籲應讓物資提前因應準備，降低勞資負擔。