警方公布詐騙集團作案流程。（警方提供）

詐騙集團盜用美女圖像詐騙男網友。（警方提供）

詐騙集團利用交友軟體假扮美眉吸引男網友，續以甜言蜜語誘騙網友投資，詐騙被害人匯款，新北市刑警大隊年初接獲被害人報案，經長期監控蒐證，3月底一舉破獲詐騙集團3處機房，逮捕20歲盧姓主嫌共9人，全案依詐欺罪嫌送辦，其中6人遭檢方聲請羈押獲准。

警方調查，詐騙集團成員盜用美女圖像，在交友軟體吸引男網友加好友，接著以柔情攻勢誘騙被害人投資服飾精品業，出資購買大批服飾精品，詐騙集團成員再假扮成買家，向被害人下單躉買精品服飾，被害人出貨後，美女、買家瞬間消失，使被害人蒙受鉅額損失。

警方報請新北地檢檢察官指揮，經長期蒐證監控，上月底兵分多路一舉破獲3處詐騙機房，逮捕盧姓主嫌等9人，查扣15萬元詐騙所得及價值20萬元精品服飾。

警方深入追查，發現該詐騙集團已詐騙10人以上，不法獲利至少數百萬，目前正大偵辦中。全案已依詐欺罪嫌送辦，其中包括盧姓主嫌在內6人因罪嫌重大，檢方聲請羈押獲准。