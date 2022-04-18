行政院15日函請立法院同意「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」及特別預算施行期間均延長至明年6月30日，民進黨團立法院幹事長鄭運鵬今（18日）表示，黨團會全力支持，且特別預算的額度尚有1300多億，不需要增加預算，只需要延長使用期限，同時會支持特別預算拿來買快篩試劑。

鄭運鵬表示，疫情2年半以來病毒一直在突變，全球疫情的變化都超過各國政府的預期，但特別條例因為帶有特別預算的編列，因此條例內必須帶有年限，而年限和疫情發展相關，並不是2年前立法院和行政院可以預先判斷的。

關於行政院提出特別條例再延長1年，鄭運鵬表示，民進黨黨團會全力支持。現在疫情到了另一個階段必須要有更多彈性的處理，相信國人都可以理解指揮中心的功能需要繼續存在，尤其是特別條例內第7條有給指揮中心跨部會與跨越衛福部權限的特別授權，透過指揮中心一致的防疫管理，才不會造成社會恐慌，讓民眾能夠繼續正常生活。

此外，特別預算的額度尚有1300多億，還沒有使用完畢，目前看起來不需要增加預算，只需要延長使用期限，因此延長條例授權和延長特別預算使用期限應該都是單純的政策必要，民進黨團全力支持。

鄭運鵬也提到，這2年來台灣的景氣是全世界最好的，目前應該不會再有全面發放振興券的必要，不過特別預算有剩餘，若各部會評估對於特別的產業，如觀光、餐飲、旅館業等，有需要特別去照顧的話，可以花在這上面，面對新的狀況會有新的應對措施，會支持特別預算拿來買快篩試劑。