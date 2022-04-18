台股其實還有新的現金動能。立委曾銘宗18日質詢時表示，每次新股抽籤要先預繳100％股款，至少放3~5天，近三年每年都有上兆元現金被「凍結」，影響股市投資動能，應想辦法釋出，證期局副局長蔡麗玲承諾，會與券商公會討論，盡可能縮短時間，三個月內提出解決辦法。

曾銘宗表示，現行制度新股抽籤要預繳股款，資金3到5天會被凍結，這些錢在2020年高達1.26兆元，2021年則有1.5兆元，今年前三月已近8千億元，國外可能只要預繳保證金、不是100％全額繳交股款，這部分是否能在兼顧國際接軌、投資人及券商權益下，尋求解決辦法。

蔡麗玲表示，現行股款繳納後要一段時間，之前一直跟券商公會討論，盡可能縮短投資人錢被鎖住的時間，而台股預繳認股股款的規定，與國外有一點點差異，但各國都是要預繳股款才能認股，精神是一樣的。

蔡麗玲承諾會與券商公會再溝通，同時請交易所一起討論，三個月內就規範內容提出檢討結論。