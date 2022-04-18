國民黨前主席、立委江啟臣今接受台北市議員鍾沛君訪問，對於國民黨桃園市長提名恐陷入「一桃殺三士」的困境，江啟臣表示，希望大家都能把個人放在後面，把黨能勝選擺在第一，一次談不攏就多談幾次，國民黨沒有硬碰硬的本錢，支持者也不樂見內鬥。

江啟臣說，黨中央必須顧慮最後能夠團結，提名本身就不容易讓大家都滿意，但要取得最大公約數，要持續跟羅智強還有桃園地方共同努力，一次談不出來，就多談幾次，黨中央跟羅智強應該都希望國民黨贏，大家把個人放第二，把黨能勝選放第一，達成一個共識，國民黨沒本錢硬碰硬，支持者最不想看到這局面。

江啟臣強調，藍營支持者甚至討厭國民黨的內部競爭沒辦法化解，反而變成內部衝突，黨中央應該設法避免這樣的事情發生，應用盡各種方式溝通協調，或找其他替代方式，「讓戰將有戰場，而戰將既然是戰將，也沒有選擇戰場的權利」，多溝通還是可化解，國民黨主席朱立倫應該展現領導力化解。

江啟臣也說，國民黨要習慣黨內競爭，但要有公平制度，才能讓願賭者服輸，過去很多人經過黨內競爭後選擇離開跟分裂，都是因為不爽，覺得對他不公平，或是他留下來沒機會，才會選擇離開，因此黨要建立一個公平公正的制度。

對於近期備戰台北市長選舉的立委蔣萬安拋出中正紀念堂轉型議題，引發各方議論。江啟臣說，選舉都是固守核心，進而爭取中間選民支持，蔣萬安願意面對蔣家的問題，所以選擇面對，藍營支持者應從他或是台灣社會角度去思考，真正去回顧歷史，讓歷史說話，事實上，連綠營民調都顯示，台灣人對兩蔣的評價，蔣中正是一半一半，但對蔣經國是正面大於負面。將來大家是要看向未來，蔣萬安也應提出未來的願景。

鍾沛君也提到，她之前連續7次問新北市長侯友宜要不要連任，都未獲得正面回答，是不是想直攻2024？江啟臣作為新北女婿，有沒有可能接手新北市長？

江啟臣聽到問題之後先錯愕回答「蛤？」，江表示，以侯友宜跟朱立倫過去共識的經驗，要怎麼佈局應該要問他們倆人，看怎麼布局才能讓2022跟2024國民黨都能贏，但外界所想的布局，現在看起來好像還沒發生。至於他本人，江啟臣強調，現階段他還是做好立委本分，服務台中鄉親。

至於高雄市長人選，江啟臣說，外界點名過很多人選，但目前看起來黨中央還沒有定論，他建議地方上也應該要有人表態參選，至少讓外界覺得國民黨在高雄是有很多選項的，最終提名的人選當然是要高雄市民都能接受的人選。