華語天后李玟（Co Co）自從2月登上央視春晚，被拍照臉部特寫鏡頭，卻因為臉繃到不自然，而讓她身陷整形風波，面對外界質疑，李玟總是樂觀面對，而她近日更大方PO出身穿貼身衣的近照，李玟47歲身材曲線全都露，零贅肉身材讓網友都看傻眼。

李玟近日在微博分享她出道以來保持腰圍的秘密：「唱歌！港樂讓我更自律」，李玟表示，她運動健身都是為了保持唱歌的最好狀態，同時，她也大方曬出近照，只見李玟身穿黑色連身的貼身衣，以側身、墊腳入鏡的她，不只蠻腰纖細、美腿又細又長，S身材曲線也全都露，李玟47歲仍擁有零贅肉身材，不科學狀態讓網友都看傻眼。

李玟47歲仍擁有零贅肉身材，S身材曲線也全都露。（圖／取材自李玟微博）

同時，李玟還曬出18歲時的舊照，她頂著一頭長髮，李玟模樣青春又青澀，李玟也當時是她第一次上電台節目宣傳，而天后曬舊照和纖瘦照，儘管這兩張照片相差29年，仍獲得網友大讚：「這個魔鬼身材」、「女神CO CO 身材保持太棒了」、「這身材真是前凸後翹 有頂級魅力」、「我Co的狀態也太好了吧」。

李玟曬出18歲時的舊照。（圖／取材自李玟微博）

其實，李玟日前才因曬出素顏自拍照，掀起網熱議，李玟頂著一頭微亂捲髮躺在床上、對著鏡頭露燦笑，李玟雖然以素顏入鏡，但仍看得出來膚質保養得相當好，但卻有網友認為，李玟笑起來臉僵、不自然，加上李玟的臉上和脖子皺紋見客，她還因此遭酸「劣化」、「整過頭」，對此，李玟則大方地說：「沒關係，我從來都沒有覺得自己是美女。我只是想做自己。」認為愛她的人是愛她的人品和才華，一個人的外表是不會永久的。