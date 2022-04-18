疫情延燒確診數攀升，桃園市各區自強活動仍不停辦，不少里鄰長對續參加活動有疑慮，平鎮區第一梯次上周到花蓮旅遊，17日傳出用餐餐廳有4員工確診，各里辦公室嚇得要求參加者趕緊去篩檢。民代痛批，因今年底是選舉年，桃園市府仍同意照常舉辦自強活動成為疫情擴散破口，市府局處、各區公所防疫說一套、做一套，製造高風險移動式群聚平台。

平鎮區公所本月14、15日舉辦第一梯里鄰長自強活動，有9里參加另外包含里幹事及部分公所員工，總計5、600人出團，途經宜花東多個觀光景點，第二天中午到花蓮縣慶豐年餐廳用餐，未料該餐廳17日傳出廚師、服務員共4人確診，地方上也擔心這波疫情傳染力強大，恐有參加者因此而染疫。

桃園市議員黃敬平痛批，全台疫情持續擴大每天確診數上千例，桃園已經發生里鄰長參加自強活動而確診，他有向民政局及各區公所喊話，類似活動應該延期或停辦，但今年底遇到選舉年，大家都怕延到下半年再去恐有賄賂之嫌會惹議，急著要在上半年趕快出去玩將經費使用完畢，每一梯次動輒都是10多台遊覽車出去玩，簡直是製造「移動式大型群聚」，陷全桃園市民在染疫高風險之中。

平鎮區公所表示，已要求有參加自強活動的公所員工篩檢，並希望所有參加者都自主健康管理，如果有被疫調匡列就居家隔離，第二梯次出團日在4月26、27日，已經研議之後的梯次暫緩辦理，會依造桃園市政府防疫指引採滾動式檢討，期盼用更嚴謹的做法保障大家身體健康。