南韓35歲男星金宣虎，去年因在夯劇《海岸村恰恰恰》中飾演暖男洪班長一角而備受矚目，但就在他事業攀向高峰時卻遭到前女友毀滅式的爆料，指控他始亂終棄、逼墮胎，讓他一夕之間男神形象全毀，雖事後有不少人替他跳出來澄清，女方的黑歷史也遭到挖出，仍讓他丟失許多代言及演出機會，選擇暫別演藝圈。而神隱半年的他，今（18）日被人發現出現在仁川機場而引起網友熱烈討論。

金宣虎自從陷入墮胎風波後，不少代言品牌紛紛與他切割，甚至連手上正在錄製的節目《兩天一夜》及正在洽談的多部戲劇也都因此下車被換角，讓他演藝事業跌入谷底，只剩電影《悲傷地帶》如期進行。而不久前，金宣虎便被網友發現他現身泰國拍攝，私底下與工作人員前往附近餐廳用餐時也打扮得相當輕鬆、低調。

近期金宣虎也完成了泰國的拍攝行程，於今日一早返回南韓，而他一抵達仁川機場立即被等待多時的媒體包圍，不過他似乎還沒做好面對媒體的心理準備，只見他穿著白色帽T並將帽子及口罩戴緊，低頭快速走向保姆車，面對記者的拍攝及提問他也只禮貌性地向鏡頭揮手打招呼，並簡單回答「謝謝」。

但是中途遇到粉絲差點被絆倒，金宣虎也立即停下腳步伸手詢問對方是否無礙，貼心的表現也讓網友看了忍不住留言「果然還是我認識的金宣虎」、「歐巴依然很暖」、「給一個被誣陷的善良之人遲來的掌聲跟歡呼，金宣虎值得」、「金宣虎快點回歸吧」、「髒水潑向他也沒有澆滅他，反而讓人更加看出他的純和真」、「看起來有些憔悴，辛苦了」受到眾人歡迎。