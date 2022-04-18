民進黨部分議員參選人開始跟衛福部長陳時中合掛看板，國民黨立委蔣萬安今天受訪時被問及此事，蔣萬安表示，希望中央、地方好好在這段期間做好防疫，防疫的過程不需要參雜任何選舉和政治的考量，如果如此，影響到防疫的作為，民眾是不會接受的。

蔣萬安表示，接下來疫情可能來到高峰，大家關心疫情是否能守住，希望指揮中心能提出相對應的SOP出來，例如疫苗的覆蓋率是否能像韓國達到90％以上，還有疫苗救濟應採取要件放寬、審議加快的做法，讓民眾對於施打疫苗能夠有信心。

蔣萬安說，依照我國人口比例，需要70萬藥物，我國藥物準備還是遠遠不足，到6月底才有35萬劑出來，大家會擔心確診數持續攀高，藥品是否不夠；還有部分縣市已經試行輕症居家照護，對於醫療和食物配送是否有相對硬措施和整體統籌做法，這都是民眾關心的。

蔣萬安也提到，他接到很多家長反映，大部分的國家針對6到11歲孩童是施打BNT疫苗，的確也有部分國家採用莫德納。他剛剛質詢衛福部長陳時中，是不是未來家長也可以有選擇讓孩子施打BNT，陳回覆BNT若可順利到貨，家長即可選擇。

蔣萬安表示，美國及歐美國家針對6到11歲孩童施打BNT疫苗，這是很重要的參考依據，因為他們很早以前就採用，已經累積相當的時間與數據，希望指揮中心能夠盡快接洽，在談判和接洽採購疫苗的過程能夠順利，盡快讓BNT疫苗進來供孩子施打。

至於是否會讓自己小孩打疫苗，蔣萬安說，他可能會再仔細看一下相關資料，一切遵照專業。

至於立法院遷址其中一個選項是中正紀念堂，蔣萬安認為，遷址要考量國家長遠發展，國會制度運作順暢跟行政效率提升等面向，要好好溝通跟討論，這幾天應該都會有討論，大家開誠布公把意見表達出來。