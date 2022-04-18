深圳設立寵物隔離託管中心，讓隔離者的寵物能獲得妥善安置。（圖／南方都市報）

深圳設立寵物隔離託管中心，讓隔離者的寵物能獲得妥善安置。（圖／南方都市報）

大陸自疫情以來，發生多起隔離者寵物遭到「無害化處理」的撲殺悲劇，引發輿論撻伐。對此，深圳近日建立「寵物集中隔離託管中心」，確保在寵物主人隔離的同時，寵物也能獲得妥善安置。

大陸衛健委專家曾指出，在沒有證據證明寵物可以把病毒傳染給人的情況下，對寵物進行隔離就好，不必撲殺處理。

據香港電台報導，深圳市市場監督管理局本月初公布，建立寵物集中隔離託管中心，為需要集中隔離人員的寵物提供免費觀察、護理和健康監測服務，並已開始試行，是全大陸首個解決有關寵物託管和風險管控問題的措施，局長李忠早前在中心考察時說，措施是適應防疫需求，回應社會關切的創新探索。

報導指出，有當地寵物醫療集團上月受政府委託，在福田一個防疫措施較寬鬆的防範區，建設臨時寵物驛站，運作3星期，託管約200隻來自封控和管控區隔離人員的寵物。

負責人孔德斌說，驛站採取閉環管理，改裝10個集裝貨櫃箱安置寵物，配備空調和溫濕度監察儀器，也會每日進行兩次環境消毒，由約30名人員，包括醫護人員和志願者等，在現場負責護理、健康監測、環境衛生和轉運寵物工作，並會每日向寵物主人發放片段，匯報寵物生活情況。

孔德斌說，過往沒有寵物轉運隔離的經驗，運作初期需要時間摸索適合的方式，工作量較平常在寵物醫院大，曾經在單日內接收超過60隻寵物。他又透露，驛站初期運送寵物的消毒過程不夠嚴謹而需要調整。

他指出，寵物由住所被接到驛站期間，會進行4次消毒並更換寵物籠，人員也會更換防護衣，之後每日安排寵物做檢測，期間一直無發現陽性個案，相信今次經驗值得政府管理寵物集中隔離中心時參考。

廣州市社會科學院高級研究員彭澎說，疫情兩年以來，至今才有官方建立的寵物隔離中心啟用是較遲，但相信深圳市政府今次作出人性化的措施是一大進步，值得推廣至其他城市。