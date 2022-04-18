光武國中推出溯溪戶外教育課程。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市光武、新科、培英3所國中與青草湖、大庄、新竹3所國小等6校推動包括溯溪、爬山、單車環島戶外特色教育課程獲教育部肯定，也因此新竹市政府獲教育部第1屆戶外教育成效卓著獎「地方典範獎」第1名，全國僅4縣市獲此殊榮。

市長林智堅表示，教育處盤整竹市教育特色和產業資源，整合發展「科技線」、「生態線」、「藝文線」、「本土線」和「職涯線」等5大學習路線，透過溯溪、爬山、單車環島等課程找到自信、成就感。

此外也經活化知識、規畫自主學習歷程，以及團體活動建立未來所需素養及能力，目前竹市共有光武、新科、培英國中，與青草湖、大庄、新竹國小等6校推動戶外教育課程。

教育處表示，此次獲獎的大庄國小結合校內環境，師生、家長將校內閒置荒地，親手打造成可窯烤、野餐、露營、栽種的生態場地，推出「庄園窯啊餚」主題課程，讓孩子透過親手在窯灶煮食物、在農場種植物、認識環境生態等，培養健康飲食觀念。

大庄國小校長許雅惠表示，在現今休閒風潮盛起、假日瘋露營跑市集的年代，在學校打造出這樣的空間，讓「生活也是一種學習」，更讓孩子到學校上學變成1件值得期待的事。

光武國中則是推動「法拉第課程」已有20年歷史，帶領學生走出教室，從溯溪、單車、登山、科展等活動學習，讓學生擁有不同於學業成就感，更學習解決問題、團隊合作等精神。

光武國中校長林茂成說，光武以春夏秋冬4套戶外教育課程，春天到新竹縣尖石鄉泰崗溪溯溪，夏天單車環島，秋天登合歡山體驗高山美學，冬天則到綠島體驗生態、地質、獨木舟，還讓學生組隊在綠島偏鄉幫國小學弟妹上科學遊戲課。

此次獲獎還有新科國中「COOL課程」，每學年由8年級學生組隊參加，結合童軍、理化、體育等跨領域課程，重視登山團隊精神，培育看地圖、認識野生環境、基本求生技能、領導技巧與風險管理等課程。

體育老師訓練學生體能，理化課談氣溫與氣壓的變化連結，更以美國NOLS學校的反饋模式帶學生做反思，藉由戶外課程建立學生的學習自信、重新認識自己。

新科國中校長林燕玲分享，一次畢業攀樹季活動，許多孩子從擔心害怕到樂於嘗試，甚至有位平時很害羞、話少的孩子還能主動教導自己的班級導師如何安全上樹。

此外，青草湖國小「安全擁抱海洋、永續幸福洋洋」課程，結合校園環境推出獨木舟巡遊青草湖課程。青草湖國小校長許慶恭說，老師今年還自行開發創意教具，以長板（路上衝浪）在校園滑行，配合《1顆海龜蛋的神奇旅程》繪本，讓學生化身為小海龜體驗大海洋流的奇幻探索。