彭于晏2002年出道後，演出《愛情白皮書》、《蜂蜜幸運草》等偶像劇，這幾年則在電影圈發展，接演《翻滾吧！阿信》、《寒戰》、《長城》等電影，帥氣的臉龐配上充滿肌肉的身材，彭于晏成了動作男神，他近年也將事業重心轉往大陸，如今上海封城，居住當地的彭于晏因此被隔離，而他仍透過社群跟外界互動，除了自煮三餐秀廚藝外，還被發現他勤勞回覆粉絲私訊，被讚是個大暖男。

大陸新冠肺炎疫情再掀染疫潮，大都市上海因此緊急封城，已將近一個月，民眾不得外出採買，物資又難以送達，因此叫苦連天，而被困住的人群中，不乏有演藝圈人士，彭于晏就是其中一個，除了運動鍛鍊外，封閉的這段時間，彭于晏經常在社群分享隔離生活，還頻繁曬出親手做的料理，且三餐都自己來，有許多網友看了男神的菜色，分析跟他應該住同一區，因為收到的補給食材差不多，笑呼：「有同居的錯覺」。

面對女粉絲請求幫挑款的私訊，彭于晏一一回覆，被笑選擇真的有夠直男。(取材自微博)

此外，被困在家裡的彭于晏，還因為沒事做而開始狂回覆粉絲私訊，不僅分享料理照給他會給評，曬踏青照會被問地點在哪，連女粉絲們選擇困難症發作，傳化妝品、服裝讓他挑選，他也會幫挑，例如某女粉絲希望他幫忙選口紅色號，彭于晏回她：「差在哪？」，又有人找了兩種長款美甲請他挑，彭于晏要她「just cut them」，讓女生們樂開了花，笑稱「你好直男」，還說彭于晏隔離是有多閒，才會這樣回覆大家。

而在這一堆私訊中，彭于晏吐露了自己在上海被隔離的真實心聲，坦言做這些事情「我只是太無聊」，這些可愛的互動在網路上引發熱議，網友們紛紛寄予同情，但也開玩笑「他都要被你們給煩死了」、「他被隔離在家還要看你們吃吃買買」、「再隔離下去，彭于晏要網戀了」。