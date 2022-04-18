基隆市議會訂於5月3日至6月6日舉行第19屆第7次定期會、第21次臨時會，今日上午召開預備會確認議程。議長蔡旺璉宣布，開議期間進入議場人員，必須提供3天內PCR採檢陰性證明，未來將視疫情狀況，滾動式檢討相關防疫措施。

蔡旺璉表示，近來確診人數屢創新高，若依人口比例計算基隆確診率是全國最高縣市，身為民意代表應該為民表率，落實各項防疫作為，除了議會內部定時進行消毒外，此次會期所有進入議事大廳人員，包括全體議員、議會工作人員，以及市府官員、媒體記者等，都必須持有3天內PCR檢測陰性證明，議會工作人員則在每個星期一進行快篩。

蔡旺璉說，現在外縣市已陸續傳出議員、媒體記者確診消息，就連總統都要接受居家隔離，若是在開議期間有一個人染疫，不只整個大會必須休會，可能會讓整個市政工作推動停擺，茲事體大。他強調，5月開議後，將會檢視疫情發展情況，持續滾動式檢討調整相關作為。

蔡旺璉指出，若開議期間疫情突升溫，必要時不排除休會、延期，並提及，議員時常和選民接觸，必須全面顧及，呼籲同仁盡量避免參加群聚餐會、減少在外跑行程，共同落實積極防疫作為，保護自己及他人健康。

另外，市議員王醒之、張顥瀚、韓世昱、莊敬聖等人提出建議，施政報告應以防疫為主，建議調整議程，增加1天討論時間，讓市長林右昌針對居家隔離、校園停課標準、篩檢、疫苗施打等各項防疫作為提出報告。對此，蔡旺璉裁示，4月28日進入程序會討論。