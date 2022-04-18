北市家禽批發市場每日交易約6萬家禽，利用抽驗機制為民眾把關食安。不過北市議員驚覺，竟有抗生素檢驗超標雞隻流入市面，讓市民吃下肚。對此，台北畜產公司坦言，公司並無相關檢驗儀器，須送入第三方機構，導致報告出爐時雞隻都已經流入市面，將與中央、養雞協會討論改善。

台北畜產公司今赴議會財政建設委員會進行工作報告，北畜去年將50件家禽送驗，有1件驗出時常作為抗生素的「磺胺劑」，北市議員楊靜宇追問，檢驗磺胺劑超標的雞隻是否已流入市場，畜產公司總經理謝林玲玲答稱「對」，因為磺胺劑自己沒辦法檢測，送到第三方去檢測，檢測不合格報告都已經過時間，最主要是知道哪個養雞場後開始回溯，通知養雞場停止14天，且必須檢附健康證明才能再供應。

楊靜宇驚呼，對於消費者來說，已經吃到不合格的雞肉；謝林玲玲強調，禽流感部分，屠宰線都有獸醫師，目視可以檢驗出來，會馬上凍存化製銷毀，但檢驗抗生素的藥物殘留很慢，雞隻確實都已屠宰流出去了，發現不合格會去輔導養雞場。

市議員侯漢廷說，竟然到今天才發現有這個BUG，過去幾年有可能吃下超標抗生素的家禽，真是令人驚訝，認為檢驗跟出貨順序、時間差要精準掌握。財委會主委黃郁芬要求北畜兩周內提出精進改善方案。

謝林玲玲說明，目前檢驗有3項，包含過氧化氫、藥物殘留篩檢，去年檢驗都是100％合格，若不合格立即扣下雞隻冷凍送化學銷毀；但由於磺胺劑無法檢驗，送第三方公正單位檢驗，去年發生過1次檢驗不合格，約5、60隻不合格雞隻流入市面，會與中央、養雞協會討論，防止抗生素未代謝完就開始出貨。

謝林玲玲補充，檢驗不合格的養機場，需加強檢驗合格才可以進場，目前尚無重複的牧場驗出不合格。北市市場處主任秘書高振翔說，產地須主動送驗提出安全證明，北畜也會加強用藥輔導。