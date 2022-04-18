籃網球星厄文（Kyrie Irving）在季後賽首戰面對前東家塞爾提克，在塞隊主場「TD花園」被觀眾狂噓，厄文也不甘示弱，逮著機會就向前排觀眾比中指。厄文賽後解釋：「他們對我有這些能量，那我就返還相同的能量。不是每個波士頓球迷都這樣，我無意攻擊每位球迷，但是當有人叫罵粗鄙字眼，我的忍耐也是有極限的。」塞爾提克首戰115-114險勝。

Kyrie Irving gives middle finger to Celtics crowd 👀 pic.twitter.com/WxKGVwvw0r — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 17, 2022

The behind the head middle fingers by Kyrie to the crowd was slick. pic.twitter.com/J0rqdh9U51 — Barstool Sports (@barstoolsports) April 17, 2022

厄文去年季後賽在TD花園被觀眾丟擲水瓶，今天他每次拿到球都噓聲大作，球迷高舉著「厄文是公敵」的標語。一位塞隊球迷在推特指出，他們不爽厄文不是因為他離隊，而是他在塞隊的兩個球季表現不佳。厄文缺席整個2018年季後賽，然後在2019年季後賽表現低迷，9場比賽竟有7場命中率不滿4成，還把責任推給隊友，並於該季結束後轉投籃網。

厄文說：「如果有人對我指名道姓，我就要和他們四目相對，看看他們是不是真的想怎樣，大部分都不是。大家期望我們要謙卑有禮，我才不要，他Ｘ的這是季後賽。」同時厄文也形容「這是黑暗面的能量，要擁抱黑暗面。」

TNT球評俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）說：「我不想聽這些東西，知道第2場會怎樣嗎？他們會罵得更兇。你以為比爾羅素（Bill Russell）、巴克利（Charles Barkley）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）都沒經歷過相同的事嗎？」巴克利說：「拜託，請你們現在的運動員別再天天抱怨了。」