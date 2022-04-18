台灣18歲以上成年人，大概每4人就有1人有高血脂，共約500萬人。對此，國健署表示，高血脂對心臟疾病的有害程度不容忽視，不僅會影響生活品質，又會增加新冠肺炎染疫後的致命風險，可透過5招有效控制血脂。

根據2017～2020年國民營養健康狀態變遷調查結果顯示，三高（高血壓、高血糖、高血脂）盛行率分別為26％、11％及26％；因三高的關係，未來得到心臟疾病的風險分別約是一般人的2.5倍、2倍以上及3倍。國民健康署吳昭軍署長提醒，若有三高異常的現象，都應定期監測數值，除了遵照醫囑用藥，務必養成規律運動及控制體重。

國健署指出，血脂主要是由三酸甘油酯及膽固醇所組成，其中膽固醇又可細分低密度膽固醇（LDL），俗稱「壞膽固醇」，理想值<130mg/dL；以及高密度膽固醇（HDL），俗稱「好膽固醇」，理想值>40mg/dL。

壞膽固醇產生後，容易累積在動脈的血管壁上，進而造成阻塞，嚴重恐導致心肌梗塞或是缺血性腦中風；然而好膽固醇是血管中的清道夫，負責清理掉血管中多餘的膽固醇，可以減少血管阻塞的發生。

因此平時除了量血壓、測血糖外，也需定期檢查血脂，建議透過國健署提供的成人預防保健服務，定期監測本身的三高數據。專家也特別分享5招，能有效控制血脂：

▍戒菸

菸品內的尼古丁會提升血液中三酸甘油酯，且降低「好膽固醇」，因此，戒菸對於血脂異常具有改善的效果。

▍規律有氧運動

民眾養成規律運動習慣，可降低罹患癌症的風險，加速代謝脂肪，對於血脂異常有改善的效果，可以顯著地增加「好膽固醇」和減少三酸甘油酯。

▍控制體重

肥胖會降低體內「好膽固醇」含量，故體重維持在理想範圍將有助於提升體內「好膽固醇」。

▍定期檢查

根據美國2019年心臟學會建議至少每4～6年做1次血脂檢查。40歲以上民眾，利用每3年1次免費補助的成人預防保健服務；65歲以上民眾，則可以利用每1年1次免費補助的成人預防保健服務。

▍善用「慢性疾病風險評估平台」

輸入相關健康數據，一旦檢測出屬於罹患「冠心病」高風險者，建議每年定期檢測。而中、低風險者，建議每3年檢測1次。