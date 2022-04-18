Selina將於母親節前夕舉辦簽名見面會。（任真美好提供）

任家萱（Selina）月底即將發行首張實體專輯《往美的路我要自己作主 My Own Beauty》，首批限量版燙金流水編號0001~1031張，在Selina都還來不及預告短短兩小時內就銷購一空，令許多歌迷哀嚎沒搶到。此外，她今宣布將在5月7日（周六）母親節的前夕，在台北信義誠品3樓音樂館舉辦全台唯一簽名見面會，是Selina睽違多年後為感謝歌迷特別舉辦的活動，現場將按照疫情指揮中心防疫規則加強管理。

這張專輯代表了Selina自19歲加入S.H.E亞洲女子偶像天團以來，至個人單飛之後人生與音樂事業的另一個里程碑，除了收錄去年底發行的EP三首新作〈往美的路我要自己作主〉、〈居里夫人〉、〈你我他〉，也將她首次跨界電影擔任女主角的《頭七》的主題曲〈黑夜中相擁〉中，未曾發表的序曲以及演奏版一次收錄，此外，還包括她單飛後的重要作品〈心如止水〉和〈四季〉。

Selina表示，這張專輯是給自己一個新階段的紀錄，更是為了感謝所有歌迷一路不離不棄、給予支持陪伴的一份心意。實體CD以裝幀上的錯位與封面位置交疊取代，呼應「自己作主」、「不走別人認定的道路」概念，內頁更是有讓歌迷驚喜從來未曾見過的Selina親筆插畫作品，也是她前陣子在隔離飯店期間面對自我的靈感習作。