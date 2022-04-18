花蓮縣政府近年積極結合在地觀光資源，推動天文旅遊，廣獲好評，今年首次融入星空皂手作體驗課程，讓民眾將星空層層收疊在自己的星空皂裡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府近年積極結合在地觀光資源，推動天文旅遊，廣獲好評，今年首次融入星空皂手作體驗課程，讓民眾將星空層層收疊在自己的星空皂裡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮夜晚光害少，是賞星好去處，花蓮縣政府近年積極結合在地觀光資源，推動天文旅遊，廣獲好評，不過為使整體活動更加獨特，今年首次融入星空皂手作體驗課程，由天文老師的介紹，及在地手工皂職人的引導，讓民眾將星空層層收疊在自己的星空皂裡，將花蓮獨一無二星空帶回家。

花蓮縣政府今年舉辦的「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動在上月陸續開跑，打頭陣的「銀河．螢河」活動，在夜晚的林間，一邊賞星，一邊賞螢，星螢閃爍的畫面，令人流連忘返，不過活動即將隨螢火蟲季暫告一段落，下月將由「皂訪‧星河」星空皂手作體驗活動接棒。

觀光處長張志翔表示，「皂訪‧星河」星空皂手作體驗活動將辦理2場次，分別於5月7日、7月16日晚間在壽豐鄉綠舍民宿舉行，19日開放網路報名，活動包含天文導覽、手工皂星座設計及製作，除能透過天文老師的介紹領略星空知識外，更能在花蓮在地職人帶領下打「皂」屬於自己的獨特星空皂。

縣府除結合觀光資源推動天文旅遊，2020年迄今也開辦不少天文導覽解說員培訓課程及考核認證，培育許多在地人才投入天文解說，此次提供活動場地的民宿業者林柏偉，即為近2年參與縣府辦理的培訓課程及考核認證的「三星級花現天文解說員」，屆時將由他替大家導覽美麗的天文美景。

張志翔補充說明，今年天文旅遊系列活動除首次舉辦「皂訪‧星河」星空皂手作體驗活動，屆時還有「染一片星空」植物染星空體驗活動，且搭配暑期金針花季，推出「忘憂星海」金針花及銀河攝影教學，同時也將在東大門星空夜市，舉辦與星空共食的「星空郊饗宴」活，打造花蓮特有的天文旅遊系列活動。