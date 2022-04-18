八點檔男星潘逸安與小10歲嫩妻子Vivian結婚2年多、育有2歲女兒「米估」，而潘逸安今（18日）則在臉書報喜，宣布妻子懷第二胎，夫妻開心曬出超音波照，潘逸安難掩再當爸的喜悅直呼：「是『#小糯米』來找我們報到啦～」。

潘逸安在臉書曬出夫妻手拿超音波照，並開心宣布：「是『#小糯米』來找我們報到啦～」，潘逸安在40歲正式升格雙寶爸，他幽默說：「原本我還妄想能生個跟米估同天，這樣爸爸我以後就不用記兩天生日辦兩次生日，結果醫生公布預產期直接早米估一個月 氣死我」，照片中Vivian雖然已懷孕3個月，不過單穿襯衫入鏡的她，大玩下衣失蹤，纖細美腿若隱若現，畫面相當不科學。

Vivian雖然已懷孕3個月，不過她美腿依舊纖細，畫面相當不科學。（圖／取材自潘逸安 Pan臉書）

同時，見證喜訊的還有謝承均、Junior、林萱瑜和大牙夫妻等人，大夥兒一起慶祝之外，還賣萌咬奶嘴拍照，也讓潘逸安感性說：「以前沒想過結婚生子，只知道人生隨緣、工作第一，40歲的我，正式把這些family goals（家庭目標）都達成，謝謝一直無條件支持我的太太、謝謝米估、謝謝自己，謝謝好朋友們一起分享我們最幸福的時刻，我們這一家正式踏入2.0」。

潘逸安最後還不忘發文喊話：「立馬許願，製作單位、廠商們快快來找我合作」，表示他要努力賺雙倍奶粉錢了。潘逸安除了開心表示，要把好孕送給身邊的好友之外，他也號召網友猜猜胎兒的性別，再當爸的喜悅溢於言表。