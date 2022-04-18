思科發佈有關企業隱私實踐的全球年度調查「2022年數據隱私基準研究報告」，了解隱私保護對企業的影響以及受訪者對數據隱私的看法。2022年調查發現，隱私保護極為重要，因為93%台灣受訪者認為保護隱私是企業當務之急的需求，並有96%的受訪者同意隱私保護是其企業文化的組成部分。調查顯示，為隱私保護的投資持續上升，企業從隱私保護相關的支出中亦獲得高額的投資回報。

思科台灣技術長馮志良表示，透過此次思科調查報告發現，數據保護的安全意識已廣泛被多數人認同且渴望企業能更全面的執行策略。報告也顯示96%台灣企業有向董事會報告一項或多項與隱私保護相關的指標，而要達成保護數據的最終目標，技術所扮演的角色至關重要。

隱私保護的投資回報率持續居高不下，對中小型企業的好處亦越來越多。台灣受訪者認為他們從隱私保護中獲得了龐大的商業價值，尤其在建立忠誠度和信任(66%)、使公司更具吸引力(64%)、減少資料洩露帶來的損失(66%)、實現營運效率(65%)、實現靈活度和創新(62%)以及減少銷售延誤(60%)方面。

台灣受訪者估計他們的投資回報率平均為支出的1.7倍。雖然這仍然非常具有吸引力，但比去年的2倍投資回報率略低。這可能是由於持續應對疫情的需求、國際間數據傳輸的不確定性，以及對數據在地化（Data Localization）的要求有所增加。

雖然遵守這些法律往往需要付出巨大的努力及成本，像是對數據進行分類、維護活動過程中的記錄、透過隱私保護設計或回應用戶需求等實施控管，但隱私法的設立在世界各地仍然非常受歡迎。在台灣的企業受訪者中，83%受訪者表示隱私法規產生正面影響，只有1%表示隱私法規產生負面影響。

隨著政府和企業持續要求進一步保護數據，他們正在為實踐數據在地化制定要求。98%台灣受訪者表示這已成為他們企業的一個重要議題。然而，這對所有市場而言是有代價的，93%台灣受訪者表示在地化要求大大增加了他們的營運成本。針對在隱私保護上的平均預算，台灣的平均花費約是200萬美元。

最後，在使用數據方面，幾乎所有台灣受訪者都意識到，他們的企業應須在負責任的態度下才能運用數據。此外，97%的人認為他們已經制定了流程，確保按照客戶期望來進行自動化決策。