【旅奇傳媒/編輯部報導】位於八卦山的文青聚集地-卦山村美學生活聚落，即將迎來新夥伴！由叫春工作室經營的目前一樓賣場空間近期已完成裝修，於4/14盛大開幕並推出叫好叫座的「叫春小搖滾」音樂會，還有熱鬧滾滾的市集，彰化縣長王惠美舉行布達廣場開幕儀式，邀請大家在風光明媚的春日裡，前來八卦山搖滾青春！

▲取大佛音譯將餐飲空間命名「布達廣場」（Buddha square），邀請多間人氣名店進駐。 圖：彰化縣政府／提供

>▲「布達廣場」賣店販售甜點、冰品、餐館等不同風格的飲食。 圖：彰化縣政府／提供

「卦山村美學生活聚落」是彰化縣青年創業基地之一，2021年初成立以來，由18位職人進駐，充滿藝術氣息的工作室深受年輕朋友喜愛，一樓賣場空間經過籌備與裝修，正式與好朋友們見面。

一樓空間由經營團隊叫春工作室以所在地八卦山大佛為發想，取大佛音譯將餐飲空間命名「布達廣場」（Buddha square），進駐賣店很多已是在彰化縣內經營有成、具有不少死忠顧客的人氣名店，「布達廣場」的命名取自大佛卻又充滿西洋風味，象徵團隊對這片土地的熱愛，也展現吸引國際觀光客的企圖。

▲「卦山村-美學生活聚落」除了飲食，也有許多手作課程與踏青行程。 圖：彰化縣政府／提供

彰化縣政府表示，縣府是在地青年強而有力的後盾，「卦山村-美學生活聚落」也是翻轉八卦山大佛風景區最好的起點。本次開幕的「布達廣場」賣店販售甜點、冰品、餐館等不同風格的飲食，滿足遊客的多元需求，未來經營團隊將不定期舉辦活動活絡八卦山大佛風景區，預計將帶動彰化觀光，民眾可搭乘【18路】公車「八卦山大佛線」前來參加手作課程與踏青行程，亦歡迎各機關學校作為辦理活動的場域，吸引更多遊客前來體會八卦山之美，一起享受假日美好的小確幸。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）