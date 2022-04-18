【旅遊經 編輯部報導】

一年一度的「大坑蝶螢嘉年華」已在大坑生態園區正式開幕，除有專業導覽、螢火蟲幼蟲觀察、夜間生態演講，還有民眾最期待的賞螢活動，可在夜晚的大坑看到螢螢星光穿梭林間，今年共有8場解說活動，從4月19日(二)開放第二波報名，台中市政府觀光旅遊局邀請民眾一同來大坑生態園區，至大坑賞螢、賞蝶，慢遊自然、享受美食。另因應疫情，也請配合做好各項防疫措施，營造安心的遊憩場域，

大坑生態園區為免費開放的戶外場域，如需在活動外自行賞螢，請注意自身安全，也建議戶外活動穿著長褲、布鞋、戴帽，如有自備手電筒請記得蓋上紅色玻璃紙，降低對螢火蟲的干擾，也請輕聲細語，勿大聲喧嘩，留意腳步，勿任意捕捉，影響螢火蟲的棲息環境。

大坑蝶螢嘉年華觀旅局表示，民眾也可透過5月15日開始的「大玩台中」APP專頁功能，參與探索尋寶集章遊戲，到大坑生態園區完成任務，收集滿5個徽章即可參加抽獎，獎品有200份手繪蝴蝶陶瓷吸水杯墊，還有總計20,000點Line Point可拿。

觀旅局說明，為讓活動效益擴增至在地產業，今年特別結合大坑商圈推出商圈優惠，凡報名成功即可獲得大坑商圈會員店家的消費券，消費滿額還可享受優惠。此外，今年大坑商圈還推出2022大坑商圈嘉年華，「坑店家好食券part2」活動，結合在地商圈及店家，共同推廣大坑美食。

另為因應疫情，請民眾務必勤洗手、保持社交距離，人潮擁擠場所及密閉場所請佩戴口罩，相關資訊請上台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。