【旅奇傳媒/編輯部報導】台東擁有全台最長176公里海岸線及綠島、蘭嶼等離島，同時縣內擁有平靜水域的活水湖、4月至9月提供巡邏員戒護服務的杉原灣，優美宜人的自然環境，最適宜發展玩水親近海洋的水域遊憩慢經濟，為了協助水域遊憩活動業者，提升服務遊客的專業品質及戲水安全，台東縣政府鼓勵並輔導業者取得單項水域遊憩運動的專業證照。

台東縣「向海致敬安全計畫」於清明假期啟動，針對水域遊憩活動業者，開辦一系列安全及專業並重的增能課程，其中，已於4/2辦理第一梯次BLS基本救命術證照班、4/3辦理安全推廣課程，4/9起則在活水湖展開為期3天的SUP立式划槳丙級教練證照班，共20位學員參加訓練。

課程中一位來自蘭嶼的學員分享，從自身文化的拼板舟經驗，想延伸到容易攜帶和操作的SUP活動，期待具備更多不同項目的水域遊憩活動技能，以及增強安全救援能力，結合蘭嶼的環境和文化，多元提供遊客更安全專業的水域遊憩活動體驗，學員們也希望未來能開辦含激流和海域體驗的SUP進階課程，以及其他種類的水域遊憩活動課程。

台東縣政府交通及觀光發展處余明勳處長指出，為了提供遊客在好山好水的台東，玩水、進行水域遊憩活動時，有安全專業高品質的體驗，縣府協助水域遊憩活動業者提升專業能力、增強救護能力及海域安全觀念，與業者攜手打造台東水域安全的形象。

2022年SUP丙級教練證照班共開辦3班，第一梯次SUP立式划槳丙級教練證照班4/9在活水湖開訓，陸續還有2班次即將開課（4/16-18、5/7-9）；台東縣政府將持續向中央海洋委員會爭取經費，希望未來也能針對民眾辦理各項水域遊憩活動體驗，加強民眾對海域風險的觀念、自救救溺的能力。

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