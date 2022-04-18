受全球新冠疫情與俄烏戰爭的影響，船運與原物料價格持續上漲，尤其對飼料佔生產成本近7成的畜牧業更是衝擊甚鉅。豬農表示，玉米價格從去年至今漲幅近1倍，每天都在苦撐，未來幾個月進口豬肉價格也將處於高檔區間，質疑會恐增加拍賣休市日來壓抑豬價。

根據統計，近8年毛豬在養頭數沒太大變化，約略在546萬上下起伏，而拍賣成交頭數卻逐年遞減，平均重量也越來越重，顯示整體飼養環境面臨諸多挑戰，玉米每公斤已經來到12.70元，黃豆粉則來到18元，據了解，每頭毛豬每百公斤飼養成本已經超過8000元。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，110年豬隻拍賣頭數比109年少了18萬7000多頭，原因為現貨玉米從110年年初至今，最高幅度漲了快一倍，導致種母豬在養頭數近半年也減少2586頭，間接影響後續哺乳小豬產量，而使肉豬整體供應量衰減。

根據統計，111年1到3月的豬隻拍賣頭數比去年同期少了3萬8000多頭，農委會主委陳吉仲日前提出警告表示，今年是繼上世紀能源危機50年以來，糧食危機最顯著的一年，3月玉米到岸價格已來到每公斤10元，已經確定今年8月將漲到每公斤13元，屆時豬肉、雞肉一定會再漲價。

「陳主委講這句話來帶風向真的大可不必」，洪健鈞說，夏季期間天氣炎熱，本來豬隻就食慾不佳和生長緩慢，價格本來就會比較高，預計今年豬隻供應量會大幅衰退，國外豬肉期貨價格也漲到5年來次高，價格來到112美分／磅，未來幾個月進口豬肉價格都將處於高檔區間。

他說，近半年來豬農生產者苦苦支撐，如果政府不讓豬價上漲，生產者為什麼要賠錢生產豬肉？陳主委是不是敢作出承諾今年夏天不會增加拍賣休市日來壓抑豬價？

苗栗縣養豬協會總幹事何桶生表示，目前豬價每公斤約79元，預計到了夏天會漲到每公斤90元甚至更高，玉米墊高豬肉太多的生產成本，政府應該不敢增加休市日壓豬價，否則很多人真的會選擇離牧。

農委會畜牧處副處長江文全表示，每年過年以及農曆7月的豬肉需求最旺，也是年度豬價的高峰，但目前不會有增加休市日的打算，一切尊重市場機制。