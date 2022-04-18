嘉義市教育處長林立生頒獎給育人國小特教教材獲獎團隊。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

育人國小特教學生陳懷恩協助特教教材繪本構圖著色獲獎。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

育人國小伍瑞瑜老師、陳怡君老師合作製作《我和我的嗝嗝同學》教材。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市育人國小師生合作，將學校妥瑞症小朋友的真實故事改編，製作《我和我的嗝嗝同學》特殊教育教材繪本，插圖由特教生繪畫，獲得嘉義市政府舉辦的特教教材製作設計比賽 身障組特優獎。

育人國小伍瑞瑜老師、陳怡君老師合作製作《我和我的嗝嗝同學》教材繪本，插畫由校內特教學生陳懷恩構圖著色，設計理念來自患有妥瑞症的學童常有不自主的動作，如搖頭晃腦、眨眼睛、喉嚨發出「咳咳」的聲響，而被異樣眼光看待、嘲弄、模仿，因而想編製教材促進學童對妥瑞症的認知。

伍瑞瑜說，自編特教繪本有實體書、電子繪本簡報，運用這套教材上課讓學生認識妥瑞症者的行為特質、困境與優勢，並讓學童閱讀繪本實體書後，書寫讀後心得，以引導他們有同理、尊重與友善的心。

伍瑞瑜說，希望藉由繪本的拋磚引玉，提供給全國老師作為特教宣導使用，讓大家重視這群特殊孩子，不再把孩子視為搗蛋鬼。

嘉義市教育處長林立生表示，今年特殊教育教材製作設計比賽增加數位教材設計組、教具輔具設計組，鼓勵特教工作者在教學設計、數位教材、教具與輔具持續專業發展，運用數位科技開發多樣的教材及教法。