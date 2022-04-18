【愛傳媒葉元之專欄】新北市政府表揚民國111年模範母親，共有61位媽媽得獎，其中有4位來自板橋。

林述珍女士，先生於小孩幼時即過世，獨自撫養2個女兒長大。如今孩子皆已長大成人，閒暇之餘，她積極參與鄰里活動，不僅擔任鄰長，更是林家花園的導覽志工，甚至以過往在建設公司的經驗，協助處理延宕多年的海砂屋重建問題，是新北市古蹟協會常務理事。行有餘力回饋社會是她最快樂的事情。

簡月娥女士，育有1子3女，幼時曾因發燒，造成雙眼眼角膜受損，近乎失明，但仍勤勉操持家務，盡心盡力教養子女，所幸後來遇見善心人士捐贈眼角膜，終能重見光明。

現在她行有餘力之時，偶爾也參加後備軍人公益推廣活動，並支持兒子對於全民國防後備軍人事務的推展，為國家也為社會盡一份心力。

楊錢英女士，今年43歲，育有2女，為緬甸華僑。現在閒暇之餘，她擔任環保志工，也協助新住民姊妹教導新住民孩子中文，108年更受邀擔任緬甸美食講師、110更考取健康體重管理士證書，一步一腳印，不斷突破自我，為了孩子奮不顧身的她，是一位勇者更是一位慈愛的母親。

蕭麗華女士，曾著作「飛翔的一條線」描述自己在逆境飛翔的成長歷程。幼子診斷為唐氏症，她積極學習早期療育知識，盡力讓兒子在認知、語言及各項復健都有完整的學習。

她也擔任唐氏症關愛者協會理事，同時也曾是美容技藝發展協會理事長，以美容師的專業舉辦美容職業訓練，協助單親媽媽二度就業。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者提供。

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