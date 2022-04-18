為幫助飲君子戒除酒癮，嘉義縣衛生局針對酒癮治療補助費用再加碼，除與縣內4家醫療院所合作，更提供酒癮醫療補助每年、每人最高4萬元，盼有意願戒酒的民眾透過醫療協助，成功戒除飲酒習慣。

衛生局去年補助酒癮戒治42人，其中家暴合併酒癮個案3人，成功完成酒癮戒治33人，占比78.5％，其中家住布袋鎮的酒駕常客小黑（化名）因多次喝酒開車上路，小則車子損毀、大則摔傷骨折， 還有一次發生嚴重車禍，經衛生局轉介至嘉義長庚接受酒癮戒治，現不但戒酒成功，還擁有一分穩定工作，準備迎娶美嬌娘。

衛生局指出，今年再爭取衛生福利部酒癮醫療服務方案，補助經費30萬餘元，醫療補助每人每年最多4萬元，包含住院費用、門診、心理及家族等，而民眾可透過4個自我檢測方法，像是喝酒「容易過量？」、「友勸少喝？」、「感動愧疚？」及「起床就喝？」等方法自我評估是否已屬高風險酒癮。

衛生局說，只要1題以上答案為「是」，可能已有酒癮，可盡快至台中榮總灣橋分院、朴子醫院、大林慈濟、嘉義長庚進行酒癮戒治協助。

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