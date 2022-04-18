高雄30歲岳姓男子16日晚間9時騎乘機車行經苓雅區三多四路與自強三路口時，因為車後大燈未亮，且還在行駛時使用手機，遭巡邏員警攔查，未料，岳男拿取證件時，神情極度緊張，還不慎讓皮夾內的護身符、證件散落一地，警方察覺有異，一查才發現岳男是高雄地院發布的竊盜通緝犯。

高市警苓雅分局成功路派出所16日晚間9時許執行巡邏勤務，行經苓雅區三多四路與自強三路口時，發現岳姓男子騎乘機車未開車燈且還在行駛時使用手機，員警見狀後，立即上前攔查，岳姓男子按照警方指示停車後，要求岳男提供證件，準備依法對其違規行為開出罰單。

未料，岳男聽聞員警要求他提供證件時，神情突然變得極度慌張，且手腳開始不聽使喚，連從皮夾抽出證件交給警方的簡單動作竟然做不到，岳男除了眼神不敢直視員警，還不慎將皮夾內的護身符、證件散落一地，警方察覺岳男的行為舉止有異，立即詢問「你幹嘛那麼緊張！你超級緊張耶！」

岳男眼見躲不過警方法眼，最終只能乖乖交出證件，警方一查才發現，岳男竟然是高雄地院今年3月發布的竊盜通緝犯。岳男向警方供稱，自己因為工作無法如期前往法院開庭，但沒有提出任何資料申請，只以電話方式向法院請假，沒想到，卻遭院方認為未提出正式暫緩出庭應訊的申請，又因無故未到遭發布通緝，最終，警方將岳男逮捕並依法送辦。