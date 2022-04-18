立委洪孟楷18日在立法院質詢，比特幣BTM氾濫，一次匯二百萬元都不必認證已淪為詐騙溫床。金管會主委黃天牧指出，已要求四家BTM業者在2022年4月底前，須向金管會完成申報洗錢防制的法遵聲明。銀行局局長莊琇媛補充，已發函給四家業者，若沒登記的話會視為違反洗防法的規定，可處以50萬元至1,000萬元的罰鍰。

黃天牧指出，目前國內有25台BTM、4家業者，目前金管會沒收到BTM詐騙的投訴，不過，金管會為虛擬資產的洗錢防制主管機關，已要求四家業者在今年四月底前完成登記納管。

莊琇媛指出，反詐騙有作跨部會合作，詐騙主要還是屬警政署、法務部調查局權責，而關於業者監關部份，金管會主要是監理洗錢防制部份。

洪孟楷進一步指出，近期也常接到陳情，有民眾在網路買東西結果個資洩露，結果就收到詐騙釣魚信件連結，按回覆後信用卡就被扣款四萬元，一按完後民眾就想到是詐騙，打電話給銀行客服，客服卻說不能終止這筆四萬匯出，要民眾去確認詐騙、報警走一堆流程。他表示金管會是否有相關機制當民眾一被詐騙就啟動，而不是走一堆流程、錢早就被扣走了。

洪孟楷認為，是否可以墊高詐騙成本，讓詐騙集團難詐騙，銀行端是否可以有更明確機制，多少時間內主張是爭議款，而不是發卡銀行、客服推拖。

莊琇媛表示，首先要確認是屬於「匯款帳戶」匯出還是「信用卡」，若是信用卡扣款可向發卡銀行主張說這筆不是自己的消費，就不用付這筆款。刷卡民眾可與銀行主張這子是「爭議款」，後續再報警。 金管會主委黃天牧指出，銀行客服有時應答的確不合適，金管會會強化發卡機構宣導，找銀行公會了解詐騙態樣，加強宣導提早讓持卡人有警覺。