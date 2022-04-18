歷史總是重演。金管會主委黃天牧18日爆料三商美邦人壽去年稅後僅賺10.91億元，是因為投資策略、收益不佳；據金管會透露三商壽是投資反向ETF，即看空股市，但股市去年一路向上，因此三商壽帳上出現大量未實現損失。

過去新光人壽也曾在2008年時投資美國標普反向二倍ETF，結果美股一路往上，造成新壽帳上投資未實現損失一直有200~300億元，一直到2015年才解決，現在三商壽又投資了股票反向ETF，到去年底淨值下覆蓋法有近90億元的未實現損失。

黃天牧澄清，他並沒有說三商壽董事長陳翔玠與副董事長翁翠君請辭是因為投資不佳，他是回應立委林楚茵質詢三商壽因為投資俄債造成去年獲利不佳時，澄清不是因為投資俄債，而是三商壽自身投資策略造成投資績效不佳。

保險局長施瓊華亦表示陳翔玠與翁翠君請辭並不是因為投資損失，而為了將公司交給專業經理人經營，所以請辭董事長與副董事長，未來會延攬專業經理人出任三商壽董事長。