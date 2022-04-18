民進黨高雄市議員初選昨（17）日落幕，雖然爭取連任的新系（新潮流）議員高閔琳意外落馬，但湧言會推出的4位新人也僅有2名成功闖關，加上新系立委許智傑過去也表態要選黨部主委，與現任主委、湧言會立委趙天麟競爭，港媒因此分析指出「湧言會勢力消退！」

香港媒體《中評社》今日評論指出，湧言會此次在高雄市議員初選的成績不佳，推出的4位新人僅2人過關，回鍋參選的前副議長蔡昌達也落馬，反觀新潮流7位新人全數過關，許智傑還稱要投入民進黨高市黨部主委選舉。

評論分析，三立電視前董事長林崑海創立湧言會，靠媒體曝光機會讓派系逐漸壯大，但林崑海過世後，林家第二代與新任董事長張榮華對於政治都不如林崑海熱中，加上張榮華的生意人個性讓他深怕得罪人，不想因政論節目搞到上法院；而三立政論節目主持人近日也有所更動。

評論認為，湧言會在缺少林崑海當後盾，以及看來無三立電視的媒體資源加持下，其狀況從本次的高雄市議員初選已清晰可見，直言「未來勢力會逐漸減弱，其他派系很可能紛紛吸收湧言會的勢力」。