大陸抗疫的國產新冠小分子藥物研發迎來關鍵時間點，包含君實生物發佈新冠口服藥VV116最新公告研究成果，在小鼠模型上，抗病毒效果顯著優於利巴韋林，且能緩解肺部組織的病理損傷情況。而稍早開拓藥業也公佈普魯克胺的三期臨床試驗結果，真實生物的阿茲夫定也在藥審中心更新了相關進展，都讓大陸首款國產新冠口服藥呼之欲出。

據了解，這三款藥物的臨床試驗物件都涉及了輕症和中症新冠患者，其中普魯克胺的輕中症臨床試驗已經完成。其餘兩款藥物也都已進入3期臨床階段，業內人士預計其均將在今年第2季內完成臨床試驗。

以君實生物發佈的VV116最新研究成果來看，是一款新型口服核苷類抗SARS-CoV-2藥物，可抑制新冠病毒複製。臨床前研究顯示，VV116 在體內外都表現出顯著的抗新冠病毒作用，對原始株和已知重要變異株包含Alpha、Beta、Delta 和 Omicron都表現出抗病毒活性，同時具有很高的口服生物利用度和良好的化學穩定性。

稍早本月6日港股上市公司開拓藥業公佈了普克魯胺治療輕中症非住院新冠患者3期全球多中心臨床試驗的關鍵數據結果。透過研究表明，普克魯胺可有效降低輕中症新冠患者的住院／死亡率，特別是對於服藥超過7天的全部患者，相應保護率達100％；在高風險因素受試者中特別是中高年齡組，則能顯著降低住院／死亡率。

根據《證券時報》報導，本月藥審中心網站顯示，真實生物提交III類溝通交流會申請，目前狀態列已從「處理中」變更為「已回饋」，市場解讀為研發中的阿茲夫定三期臨床揭盲、申報上市在即。