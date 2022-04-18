輕症解隔離3條件公布 最快4天可出關

指揮中心今天修訂無症狀或輕症確診者之解除隔離條件，無症狀或症狀緩解符合以下三點任一條件者，即可解除隔離，並進行七天自主健康管理。

1. 距發病日/採檢日4天內，經追蹤2次快篩或PCR陰性，或Ct值小於30

2. 距發病日/採檢日5至9天內，追蹤1次快篩或PCR陰，或Ct值小於30

3. 距發病日/採檢日達10天，無須接受採檢。

指揮中心表示，採檢須由醫護人員進行快篩或PCR採檢。不過解隔條件第一、二項不適用於輕症照護對象。