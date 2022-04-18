輕症解隔離3條件公布 最快4天可出關 14:172022/04/18 中時 陳人齊 、 黃世麒 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎本土疫情升溫，各縣市政府在周休假日加開篩檢站，供有需求的民眾採檢，全力防堵疫情。桃園中壢中正公園篩檢站17日有不少民眾前來採檢，民眾仰著頭讓醫護方便作業。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輕症解隔離3條件公布 最快4天可出關 訂閱影音： 中時新聞網 指揮中心今天修訂無症狀或輕症確診者之解除隔離條件，無症狀或症狀緩解符合以下三點任一條件者，即可解除隔離，並進行七天自主健康管理。 1. 距發病日/採檢日4天內，經追蹤2次快篩或PCR陰性，或Ct值小於30 2. 距發病日/採檢日5至9天內，追蹤1次快篩或PCR陰，或Ct值小於30 3. 距發病日/採檢日達10天，無須接受採檢。 指揮中心表示，採檢須由醫護人員進行快篩或PCR採檢。不過解隔條件第一、二項不適用於輕症照護對象。 防疫必備乙醯胺酚止痛退燒藥 亂吃恐「肝傷害又快又急」 新冠肺炎會母嬰感染？美研究：4情況恐增嬰兒陽性率 #確診 #輕症 #無症狀 #解隔離 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文自主健康管理 第二次快篩結果出爐 10:392022/04/18 政治 中和重症男童錯過黃金救援期 民進黨團要求市府補破網 14:292022/04/18 生活 基隆議會加嚴防疫 定期會需出示PCR陰性證明 13:562022/04/18 生活 訪客確診 柯文哲黃珊珊被匡列隔離 04:102022/04/18 生活新聞 曾瑋中確診《綜藝大集合》快篩全陰 04:102022/04/18 娛樂新聞 輕症病患控管的關鍵 04:102022/04/18 時論廣場 本土確診連3天破千 陳時中：快篩試劑實名制5月初上路 09:262022/04/18 生活 竹縣＋13確診 43處足跡疫調消毒中 14:132022/04/18 生活 彰化＋6 含參加台北阿妹演唱會1例 04:102022/04/18 地方新聞 北檢首例法警染疫！連3天聚餐 下午急清消 14:242022/04/18 社會 防疫必備乙醯胺酚止痛退燒藥 亂吃恐「肝傷害又快又急」 10:062022/04/18 健康 新北重症2歲童病況曝 雙和醫院：病毒罕見發展快速 12:372022/04/18 生活 疫情再觀察2周 阿中估360萬人感染 04:102022/04/18 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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