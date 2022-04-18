勞動部調查，43%勞工贊成開放退休自選投資標的，但該如何選擇？觀察基富通平台「好好退休」專案，前10檔熱搜基金中，積極、穩健與目標日期型各3檔及1檔台股基金，顯示多數人退休理財偏好中度或高度風險型基金。

1檔台股基金為國泰小龍基金；而3檔積極型基金為聯博聚焦全球股票基金、國泰全球積極組合基金、富達全球主題機會基金，穩健型基金為野村動態配置多重資產基金、元大全球ETF穩健組合基金、富達全球入息基金。

3檔目標日期型基金即國泰泰享退系列2049、2039與2029基金。這一類基金運用生命周期曲線策略，分散布局成熟市場的股票和債券，依目標日期動態調整，早期以增值為目標，股票比重較高；晚期以保值為主，債券比重高。另外可選擇的目標日期基金還包括富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027、2037、2047，以及貝萊德享退休系列2050。

新制勞退是否開放由勞工自行選擇投資標的？勞動部近日公布調查結果，43.4%受訪者贊成、不贊成僅19%，而目前沒有想法為37.6%，代表多數人支持此一想法。不過，該如何選擇投資標的，贊成者中，有48.7%傾向自行在市場中挑選標的，而有40.4%建議由政府提供投資組合；近半數的人不知該如何選擇合適的投資標的。

基富通總經理王浩宇表示，參加「好好退休」專案的投資人，40歲以下年輕人占4成，41~50歲的中壯年人近3成，兩者合計7成，因為距離法定退休年齡至少10~20年的時間，投資標的自然偏好積極或穩健的中高風險基金。

王浩宇強調，退休自選投資標的不難，對於沒有時間研究或不擅長投資的人，可透過「好好退休」專案提供的簡易入門方式，輕鬆開啟自主理財，給自己一個「晚美人生」。