新北市議會民進黨團今舉行記者會，要求市府針對中和重症男童一案補破網，總召陳啟能表示，疫情擴張如此之快，市政府包括通報、後送相關配通措施必須徹底檢討，避免再有下一位男童。

今記者會包括陳啟能、李坤城、羅文崇與陳科名都到場，李坤城說，中和2歲男孩在14日因確診新冠肺災，從當天上午男童發燒，到下午4點男童意識不清，病情急轉直下，目前正在急救中。

李坤城指出，市府從中和衛生所、衛生局到消防局的聯絡管道出現問題、責任不明，14日男童家人發現男童意識不清，打給中和衛生所卻打不通，打給119的勤務中心卻回覆，因是確診案例，須要中和衛生所同意才可以派車。

李坤城說，衛生局直到2個小時之後，18時30分才跟家屬聯絡到，送至雙和醫院已經是19點30分的事了，如果中和衛生所有打通了，如果消防局有衛生局的資訊，可以派車救援，許男童的情況不會這麼嚴重。

陳啟能說，衛生局和消防局之間的連繫管道應該重新檢討，侯市長推出所謂的虛擬病房平台的機制為何沒有發揮作用，要求相關單位回應。

羅文崇則說，他認為應該要有專責單位與專責人力，單一窗口處理，讓民眾知道應該找誰。

新北市衛生局副局長高淑真表示，非常了解、同理家長焦急的心情，過程不管是1922、衛生局或消防局，接到電話後都是全力處理，相關作業程序都會虛心接受檢討。